Travis Kelce e Brittany Mahomes retratados em jantar privado após as filmagens em KC

Travis Kelce dar Brittany Mahomes apareceu na mesma fotografia que mostra exatamente quem estava presente no jantar privado após o tiroteio em Kansas City esta semana.

Final apertado do Chiefs Matt Bushmanesposa Emilyorgulhosamente postou a foto na quinta-feira em sua conta de mídia social – reconhecendo o fato de que ela e seu marido estavam entre as pessoas lá… o que, no fim das contas, era muito menor do que se pensava anteriormente.

Emily incluiu a foto como parte de uma colagem de fotos que ela enviou – que mostrava ela e Matt aproveitando o desfile no início do dia… e eventualmente pousando no Granfalloon.

Ela escreveu na legenda: “Ontem foi difícil. Não vou permitir que o mal tire toda a felicidade e as lembranças do dia. A equipe e a cidade mereceram comemorar e que desfile divertido tivemos!”

Emily continua dizendo… “Nunca esquecerei o caos e o medo que se seguiram ao desfile. Nossa família continuará a orar pelas vítimas do tiroteio. Nós amamos KC!”

Na foto dela, você pode ver Matt, Travis, Brittany, outros companheiros de equipe do Chiefs Creed Humphrey, Tommy Townsend e alguns outros também estavam na mistura. Ao todo, cerca de 14 pessoas.

Nenhum sinal de Patrício nesta foto – embora saibamos que ele estava entre as pessoas de lá – e presumivelmente… ele é quem cuida das tarefas de câmera aqui. Nem ele nem Travis abordaram o fato de estarem no restaurante e continuaram com o plano de comemoração.

Quase todos os jogadores do Chiefs, entretanto, expressaram suas condolências após o tiroteio.