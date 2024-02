Travis Kelce e Patrick Mahomes não conseguem acreditar na reviravolta selvagem dos Cavs: eles têm força

Tele jogo da noite no NBA na terça-feira houve um confronto emocionante entre o Dallas Mavericks e a Cavaliers de Cleveland. O jogo chegou ao limite e foi tão fascinante que Chefes de Kansas City estrelas Travis Kelce e Patrick Mahomes sintonizados – e eles não podiam acreditar como o Cavaleiros tirou a vitória.

Guarda de Cavaliers Max Strus acertar um chute estrondoso além do meio campo para garantir um Vitória por 121-119 para Cleveland sobre Luka Doncic e o Independentes. O chute incrível culminou em uma reviravolta selvagem e atraiu a admiração dos dois Super Bowl campeões enquanto aproveitam a entressafra, com o técnico principal Andy Reid participando do Combinação de Escotismo da NFL em Indianápolis.

Mahomes incrédulo enquanto Kelce elogia os Cavs

Os Cavaliers estão em alta desde meados de dezembro, mas se encontraram em apuros na noite de terça-feira às Casa de campo de hipoteca de foguete. O Mavericks tinha uma vantagem de 10 pontos faltando pouco mais de quatro minutos para o final e parecia marcado para uma grande vitória que os teria empatado com o Fênix Sóis pelo sexto lugar no Conferência Oeste.

Dallas estava à beira da vitória quando Doncic assistido PJ Washington‘s layup faltando 2,6 segundos para o fim, dando-lhe uma vantagem de 119-118. Mas então, Estresse recebeu a bola, recuperou-a e acertou um chute no meio da quadra para a vitória improvável – que elevou o recorde do Cleveland nos últimos 32 jogos para 25-7.

Mahomesque sabe uma ou duas coisas sobre drama tardio, levou para X (anteriormente Twitter) imediatamente e postou um destaque da foto de Strus. Ele disse “de jeito nenhum” Strus bateu na campainha daquela distância, adicionando três emojis chorando e rindo e marcando Kelce -que nasceu em Westlake, Ohioa menos de 24 quilômetros do centro de Cleveland.

Kelce – que será homenageado com sua própria noite bobblehead em Cleveland na próxima semana – disse que os Cavaliers “pegaram a energia” neste momento. O Cavalos‘ O recorde de 38-19 é bom para o segundo lugar no Conferência Lestee sua defesa entrando na noite de terça-feira ficou em segundo lugar na NBA em pontos permitidos por jogo.

A empolgação de Kelce com o Cavs pode continuar durante o verão, com o Cleveland em uma posição decente para fazer algo que nunca fez: chegar ao Finais da NBA e ganhar um campeonato sem LeBron James no elenco. Isso pode significar um ano de dois campeonatos para o futuro Hall da Fama do Futebol Profissional homenageado, somando-se às suas enormes contribuições em Super Bowl LVIII em Las Vegas.