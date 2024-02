Travis Kelce esbarra no técnico Andy Reid e grita na cara após o desastre dos Chiefs

Travis Kelce estava FUMING na linha lateral depois que os Chiefs perderam a bola na zona vermelha, batendo Andy Reid e gritando na cara dele… quase derrubando o treinador no chão!

O incidente ocorreu durante o 2º quarto do Super Bowl depois que a estrela do KC, RB Isaías Pacheco virou a bola bem no território dos Niners… uma jogada que Kelce assistiu da linha lateral.

O astro da NFL não ficou muito satisfeito – e expressou sua frustração, gritando a centímetros do rosto de seu treinador – como namorada Taylor Swift assistiu de sua suíte.

Trav também bateu com o capacete.

Claro, Kelce e Reid remontam a 2013, quando os dois ingressaram na organização. Ambos os caras são futuros membros do Hall da Fama.

Não é a primeira vez que Kelce perde o controle. Lembre-se do jogo do dia de Natal vs. os Raiders quando Travis explodiu na linha lateral.

Ao longo de um quarto e meio, o jogo tem sido incrivelmente tenso… com craques de ambos os times cometendo erros.

Os 49ers, no entanto, lideram por 10-0… depois que Christian McCaffrey marcou um touchdown no final do primeiro tempo.



Kelce tem estado relativamente quieto (apesar de todos os gritos), pegando apenas uma bola em uma jarda. Veremos se o incidente lateral o faz seguir em frente.