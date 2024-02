Travis Kelce explode de raiva em Andy Reid: os companheiros do Chiefs tiveram que segurá-lo

Travis Kelce atingiu o auge do futebol devido ao talento e uma paixão eterna pelo jogo. Mas durante o segundo trimestre de Super Bowl LVIIIele deixou que isso tirasse o melhor dele.

Depois Isaías Pacheco se atrapalhou na zona vermelha, Kelce liberou sua raiva contra seu treinador principal, Andy Reid.

Travis Kelce desencadeia fúria sobre Andy Reid: companheiros de equipe forçados a intervirTwitter

Por que Travis Kelce estava tão bravo com Andy Reid?

Na peça em que Pacheco se atrapalhou, Kelce foi substituído. Claro, Kelce queria estar lá e ele sente que a confusão poderia ter sido evitada se fosse ele quem bloqueasse Pacheco.

É raro ver um jogador assumir o cargo de treinador principal, mas Kelce e Reid estão juntos há algum tempo e conquistaram esse relacionamento individual. Ainda assim, não é um ótimo visual para alguém que tem estado no centro das atenções mais do que o normal nesta temporada graças ao seu relacionamento com Taylor Swift.

Kelce também pode estar se recuperando sendo mantido sob controle pelo São Francisco 49ers defesa.