Travis Kelce fala sobre aquele beijo com Taylor Swift: Outra lembrança que guardamos

Travis Kelcede Chefes de Kansas City estão de volta ao Super Bowl. Kelce e a empresa enfrentarão o São Francisco 49ers sobre 11 de fevereiro no Estádio Allegiant em Las Vegas para determinar o campeão de 2023 NFL temporada – e o futuro Hall da Fama O tight end entrará neste confronto talvez com mais motivação do que nunca.

Isso é porque Kelcenamorada de, estrela pop Taylor Swifttem sido presença constante Chefes jogos ao longo da temporada – e Cidade de KansasO melhor trecho de apresentações do ano chegou no momento perfeito, com Rápido um participante regular em jogos de playoffs. Sua presença deu um impulso aos Chiefs em sua busca pela segunda vitória consecutiva no Super Bowl e pela terceira nas últimas cinco temporadas.

Travis fala sobre sua jornada com Taylor

Falando aos repórteres na sexta-feira, Kelce refletiu sobre a jornada de meses em que embarcou com Swift, o “Névoa Lavanda“compositor que atualmente possui cinco álbuns no top 20 do Painel publicitário 200 parada musical. Kelce falou especificamente sobre o beijo que ele compartilhou com Swift no campo do M&T Bank Stadium de Baltimoreonde os Chiefs derrotaram o Corvos 17-10 no último domingo Jogo do Campeonato AFC.

“É outra memória na jornada que podemos valorizar”, disse Kelce sobre o beijo com Swift. “Tenho sorte de ter recebido todo o apoio de que preciso fora do campo.”

O grupo de apoio de Kelce inclui Swift, pais Ed. e Donae irmão mais velho Jasão – um futuro companheiro Hall da Fama do Futebol Profissional homenageado que co-apresenta o “Novas alturas“Podcast com Travis. Como Swift, Jason Kelce tem sido uma presença viral nos últimos jogos dos playoffs do Chiefs, ficando sem camisa na vitória sobre o Notas de búfalo na rodada divisional antes de usar uma camisa havaiana para o jogo pelo título da AFC em Baltimore.

Motivação extra em Vegas

Kelce disse aos repórteres que a presença de seus entes queridos durante os playoffs – e, logicamente, Las Vegas daqui a dois fins de semana – é mais uma “razão para jogar ainda mais forte” quando a bola finalmente for lançada no Allegiant Stadium.

Alguns especularam que Kelce pedirá a mão de Swift em casamento após Super Bowl LVIII – especialmente se os Chiefs vencerem. Pelo terceiro jogo consecutivo dos playoffs, Kansas City será um azarãocomo as casas de apostas fizeram São Francisco um favorito de dois pontos. Mas isso irá adicionar mais lenha à chama de Kelce, Patrick Mahomese Andy Reid – que estão à beira de uma dinastia da NFL.