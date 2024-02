Travis Kelce gosta da companhia de outra mulher no show de Taylor Swift: Quem é ela?

Travis Kelce foi flagrado em Sydney, Austrália, saindo com outra mulher enquanto Taylor Swift estava no palco realizando seu show da Eras Tour no Accor Stadium enquanto o tight end do Kansas City Chiefs assistia com Rita reza.

O tricampeão do Super Bowl voou para a Oceania na quarta-feira, 21 de fevereiro, para ficar com sua namorada, com quem ele namora publicamente desde setembro de 2023, enquanto ela continua na estrada com sua turnê recorde.

Katy Perry, Rita Ora e Travis Kelce dançam no primeiro show de Taylor Swift em SydneyTwitter

Eles se hospedaram na Villa Presidencial do Crown Hotels, no valor de US$ 25 mil por noite, e visitaram o zoológico da cidade mais populosa do país antes de ela subir ao palco na primeira de suas quatro noites na cidade.

Enquanto ela fazia isso, Kelce foi colocado com outras celebridades para assistir ao evento, incluindo Nãoquando os fãs o viram nos bastidores com eles depois Não carregou algumas fotos em suas plataformas de mídia social para documentar o show.

“É justo dizer que Sydney sempre cumpre”, Não disse no Instagram. “Ou devemos dizer que nosso TayTay @taylorswift sempre entrega!

“obrigado por nos receber! Ver meu KP @katyperry fez meu coração contar com muitas rainhas!”

Kelce também foi acompanhado por O ator de Thor: Ragnarok, Taika Whiteo excêntrico diretor que casou-se com Ora em 2022. Você disse é conhecido por sua defesa da representação maori e indígena na mídia.

Katy Perry também esteve presente quando alguns dos maiores nomes da indústria musical se reuniram para celebrar a turnê bilionária de Swift.

Kelce sai rapidamente

Kelce não ficou com Swift por muito tempo já que tem compromissos de voltar aos Estados Unidos e ao local de sua última vitória, Las Vegas, onde venceu o Super Bowl LVIII.

Ele se conectará com Patrick Mahomes para continuar comemorando a vitória do Super Bowl contra o San Francisco 49ers, que venceu na prorrogação por 25-22 depois que o 49ers não conseguiu se preparar para as novas regras.

Isso permitiu Mahomes para lançar um touchdown de passe no final do jogo para Mercole Hardman fazer ele mesmo e Kelce tricampeões.