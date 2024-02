Travis Kelce incapaz de terminar a conhecida letra de Taylor Swift

Reproduzir conteúdo de vídeo



Chefes de Kansas City

Travis Kelce fui convidado a terminar um Taylor Swift letra esta semana antes do Super Bowl – e parece que ele talvez não soubesse disso… o que é interessante.

O tight end do Chiefs estava conversando com membros da mídia na quinta-feira em Las Vegas, e sim – ele estava sendo muito questionado sobre sua namorada, incluindo uma pergunta de um jornalista que comparou ele e Tay Tay à versão americana do Royals. Sim, grande bajulação, sem dúvida.

Ela então perguntou por que ele acha que as pessoas são tão fascinadas por eles como casal – e ele disse que as pessoas amam os “valores” que defendem, etc. Resposta legítima, e provavelmente verdadeira… mas você sabe o que mais eles amam? As letras de Taylor, e foi aí que essa troca ficou interessante.

A repórter pediu a Trav para completar uma frase de uma música MUITO conhecida de Taylor, “Karma”, e ela lançou a letra que até mesmo um fã moderado de Taylor poderia recitar.



E ainda assim… TK pareceu se atrapalhar com a peça, enquanto ria e pedia ao repórter que passasse para a próxima pergunta.

Aliás, a letra em questão é: “Karma é o cara na tela // Vindo direto para casa para mim”.

O repórter disse a ele: “Karma é o cara do”… e Travis acrescentou com confiança: “Chiefs” – um aceno para a mudança na letra que Taylor fez enquanto estava no meio da multidão em um de seus shows na Argentina no ano passado.

Não está claro se ele percebe que essa não é a letra do OG.



