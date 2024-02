Travis Kelce levou os companheiros do Chiefs às lágrimas com um discurso poderoso antes do Super Bowl LVIII

Travis Kelce fez um discurso comovente para seu Chefes de Kansas City companheiros de equipe antes do confronto do Super Bowl LVIII com o São Francisco 49ers como, o bicampeão da NFL procura inspirar seu time para a última vitória do campeonato no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

O tight end dinâmico para o Chefes de Kansas City desempenhou um papel crucial no Super Bowl LIV (54) em 2020. Ele marcou um touchdown crucial na competição, já que as contribuições de Kelce foram fundamentais para o Vitória de recuperação do Chiefs contra o 49ers.

Ele então reforçou seu legado em 2023, prevalecendo sobre o de seu irmão Filadélfia Eagles em 2023 no Super Bowl LVII, quando marcou outro touchdown a caminho da vitória por 38-35, ao carregar 81 jardas em seis tentativas.

Então ele sabe claramente o que é preciso para vencer e tentou traduzir isso para os jogadores do Chiefs que talvez não estejam familiarizados, provando ser um grande sucesso de acordo com relatórios.

“Treinador de chefes Andy Reid fez com que Patrick Mahomes, Travis Kelce e Chris Jones se dirigissem à equipe ontem à noite no hotel”, Albert Breer postado no X.com, antigo Twitter. “Todos foram ótimos. Kelce particularmente – “inacreditável” e “poderoso”segundo pessoas presentes, a ponto de alguns companheiros irem às lágrimas.

“Outro treinador me respondeu Travis Kelce endereço: “Nem perto. A melhor palestra/discurso que já ouvi.”

Swift não ficou com Kelce no sábado

Kelce aguarda ansiosamente sua próxima aparição no maior palco do esporte americano, onde será apoiado por sua namorada, Taylor Swift.

Rápido concluiu sua Eras Tour no Japão antes de embarcar em uma viagem turbulenta que atravessa a maior parte do Oceano Pacífico para participar Jogo de Kelce no Super Bowl LVIII. No entanto, em vez de ir diretamente de Tóquio para Las Vegas, ela fez um desvio para sua casa em Los Angeles antes de voar para Las Vegas.

Esta decisão provavelmente resultou dos regulamentos da NFL que proíbem os jogadores de ficar com outras pessoas importantes na noite anterior aos jogos, especialmente durante a semana do Super Bowl.