Travis Kelce não deu festa em Las Vegas antes do Super Bowl, apesar do relato

Travis Kelce NÃO organizou uma grande festa em Sin City algumas noites antes do Super Bowl, apesar de seu nome estar no convite para uma festa em casa… TMZ descobriu.

Houve um convite circulando nas redes sociais na quinta-feira promovendo “The Kelce House Party” mais tarde naquela noite em Las Vegas… com o nome de Travis exibido com destaque acima do RSVP. Claro, muitos se perguntaram rapidamente… TK está festejando apenas algumas noites antes do jogo???

Compreensível – à primeira vista, o convite fazia parecer que Travis estava dando a festa com seu irmão, Jasãoque foi anunciado como um evento para o podcast ‘New Heights’… e houve até alguns relatos alegando que Travis estava hospedando isso.

No entanto, fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Travis não deu nenhuma festa em Las Vegas na noite passada e, mais importante… ele não vai dar nenhuma antes do Super Bowl LVIII, ponto final.

Para os fãs não esportivos que pensam que os jogadores dos times do Super Bowl vão se divertir na Strip e nos arredores antes do grande jogo de domingo, nossas fontes dizem que esse não é o caso… e os jogadores basicamente não estão se divertindo em Sin Cidade antes do SB.

O fato é que… fomos informados de que Travis e os jogadores do Kansas City Chiefs têm agendas bastante lotadas, além de toque de recolher. Eles começam o dia cedo e o dia é repleto de reuniões, práticas e treinamentos.

Eles têm um toque de recolher rigoroso à meia-noite todas as noites… e nossas fontes dizem que se Travis ou qualquer um dos jogadores for pego em qualquer lugar perto da Strip, eles não jogarão no Super Bowl.

A propósito, os Chiefs estão longe do brilho e do glamour… o hotel da equipe é o The Westin Lake Las Vegas Resort & Spa, a cerca de 40 minutos de carro da Strip.

Parece que Travis perdeu uma festa divertida com seu irmão… o convite diz: “Você está convidado a passar pela Kelce House, tomar uma cerveja (ou 20, tudo bem, não), relaxar na sala de estar, assistir a um set elétrico do próprio DJ MEEL de Cleveland, jogar pong no deck, e tudo mais. Fique tranquilo, divirta-se e, acima de tudo – NÃO conte para a mãe!“



Agora, sobre a questão de saber se esta ‘Kelce House Party’ é legítima – as nossas fontes dizem-nos que é… mas que o próprio Travis nunca esteve explicitamente ligado a ela. Foi basicamente uma festa organizada por pessoas que ajudam a administrar seu podcast… e fomos informados de que mais de 400 pessoas receberam um convite.

Não está claro se Jason apareceu ou não – afinal, ele é co-apresentador de ‘New Heights’ – mas sabemos com certeza … Trav não estava nem perto disso na quinta-feira.