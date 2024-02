Travis Kelce parece não ter certeza se Taylor Swift chegará ao Super Bowl

Parece Taylor Swift pode não estar no Super Bowl afinal… porque Travis Kelce apenas sementes para dizer aos repórteres que não tem certeza se sua namorada sobreviverá.

A estrela do Chiefs deixou cair a pepita sobre os membros da mídia há poucos minutos em uma entrevista coletiva em Las Vegas… ao responder a uma pergunta sobre se Swift lhe deu ou não uma “palestra estimulante” de campeonato.

A namorada de Swift explicou com uma risada que ela não… disse a uma multidão cheia de microfones que ela está atualmente focada em entreter as massas em seus últimos shows da “Eras Tour”. no Japão.