Travis Kelce participa do show de Taylor Swift em Sydney, Kiss After Show

Travis Kelce estava na frente e no centro de sua namorada, Taylor Swiftquando ela desceu ao palco sob um novo … e depois mostrou seu apreço por ele com um pouco de açúcar.

O tight end do Kansas City Chiefs estava entre os milhares de pessoas presentes na sexta-feira no Accor Stadium em Sydney – onde o T-Swift deu início a uma nova rodada de apresentações no fim de semana. Assim como em outros shows dela em que ele esteve… os fãs foram à loucura.

Muitos vídeos estão circulando no X que mostram TK indo para seu lugar no estádio – e quando ele passou por um monte de Swifties … eles estavam perdendo a cabeça gritando.

Travis absorveu toda a atenção… batendo palmas e acenando para todos os jovens ao passar por eles – com seguranças o flanqueando por todos os lados, é claro. Ele tinha um amigo com ele também – Ross Travis – que é um ex-jogador do Chiefs… e que está acompanhando Travis aleatoriamente nesta viagem à Austrália. pai de taylor, Scotttambém estava na mistura quando Trav foi para sua tenda VIP.

Aliás… havia outras pessoas famosas neste show – a saber, Katy Perry dar Rita Ora … e Travis tirou uma foto com este último. Na verdade, ele está usando sua pulseira da amizade! Após o show, ele estava lá para cumprimentar Taylor – e os fãs remanescentes a viram dar uma olhada nele.

Como Travis e companhia. olhei … Taylor estava no palco fazendo suas coisas e deu um show incrível como ela normalmente faz. Muitos destaques disso – todos capturados em fotos, nada menos.

Quando se trata de Travis – o cara está obviamente comprometido com o relacionamento – ele já viajou internacionalmente para Taylor antes disso… e fez isso de novo aqui na Austrália. Ele também não perdeu o ritmo com Taylor desde que chegou – indo do avião para o zoológico o mais rápido possível.

Não é pouca coisa. Como informamos… A longa viagem de Travis para ver Taylor novamente começou na noite de terça-feira, quando ele pulou em um avião particular de Los Angeles depois de jantar no Nobu Malibu.

Ele primeiro voou para o Havaí para uma estadia curta e depois voou para Sydney, onde foi fotografado saindo da aeronave e entrando em um SUV. Uma longa viagem, sem dúvida – e ainda assim… ele avançou e foi direto para o Zoológico de Sydney com sua garota, praticando um bom esporte.

Esta é a segunda vez que Trav viaja ao redor do mundo para Taylor… mas não se preocupe, ela fez o mesmo por ele. Lembre-se, ela voou de Tóquio para assistir ao Super Bowl em Las Vegas – e estava lá, torcendo por ele enquanto ele e os Chiefs ganhavam tudo.

Alguns se perguntaram se seriam capazes de manter o ímpeto pós-temporada de futebol – e até agora, parece que conseguiram… você não viaja simplesmente para a Austrália se estiver em um relacionamento.

Sabemos que Trav estará lá durante o fim de semana… mas a questão é: ele será o roadie dela durante o resto da turnê? Ela fará shows em Cingapura a seguir enquanto a turnê “Eras” avança.



