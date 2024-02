Travis Kelce quebra o silêncio no Grammy de Taylor Swift e tem mensagem para ‘Swifties’

Super Bowl A semana finalmente chegou, quando Las Vegas inicia oficialmente suas festividades para aquela que será sem dúvida a semana esportiva mais memorável já registrada na cidade. Na segunda-feira, Dia da Mídia do Super Bowl ocorreu, dando aos membros da mídia a chance de ter acesso a todos os membros do Kansas City Chiefs e do San Francisco 49ers.

Travis Kelce revela seus segredos: Superando a timidez para se tornar uma sensação esportivaTwitter

RELACIONADO:

Uma das conferências de imprensa mais procuradas no Allegiant Stadium foi, sem dúvida, a de Travis Kelce. O tight end do Chiefs tem sido uma força no Eliminatórias da NFL com 23 recepções para 262 jardas e 3 TDs em três jogos.

Travis Kelce diz que “quer este anel SB mais do que qualquer outro”

Embora a estrela do Chiefs tenha respondido a muitas perguntas relacionadas ao Super Bowl, ele também respondeu gentilmente a perguntas relacionadas à noite recorde de Taylor Swift no Grammy Awards de domingo. Sua namorada encerrou uma noite incrível com duas vitórias (dando a ela um total de 14), incluindo uma vitória de Álbum do Ano que a tornou a líder de todos os tempos na categoria (com 4).

“Ela é inacreditável, ela mesma está reescrevendo os livros de história”, disse Kelce na noite de segunda-feira. “Eu disse a ela que terei que cumprir minha parte no trato e trazer algumas ferragens também.” A estrela do Chiefs também revelou que já ouviu músicas de seu próximo álbum (com lançamento previsto para 19 de abril).

Ela é inacreditável, ela mesma está reescrevendo os livros de história Travis Kelce, sobre Taylor Swift

Visivelmente entusiasmado, o astro falou sobre o impacto de ‘Swifties’ após a jornada dele e do cantor na NFL nesta temporada: “Taylor tem uma base de fãs incrível que a segue e apoia ao longo de sua vida. Tem sido divertido reunir os Swifties e o Chiefs Kingdom, apresentando-os ao mundo do futebol e dos esportes. Foi legal vivenciar isso.”

No lado esportivo, Kelce disse à mídia que “quer este anel do Super Bowl mais do que qualquer outro”. Ganhar troféus Lombardi consecutivos certamente seria um final de conto de fadas para seu ano mais romântico.