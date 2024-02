Travis Kelce reconhece Taylor Swift como parte de sua família

Travis Kelce expressou recentemente seu sentimento carinhoso em relação à namorada, Taylor Swift, reconhecendo-a como parte de sua família. Esta declaração comovente veio poucos dias depois de seu irmão, Jason Kelce, também estendeu um sentimento semelhante. O doce reconhecimento foi feito enquanto os irmãos revisavam a arte dos fãs retratando a celebração exuberante de Jason depois que Travis marcou um touchdown durante o jogo dos playoffs do Chiefs vs.

Em um vídeo bônus de seu podcast “Novas alturas”, Travis apontou com entusiasmo os membros da família na pintura, incluindo seus pais, irmão, cunhada e Taylor Swift, exclamando: “Olha, você tem toda a família”. identificando cada membro da família e Taylor Swift na pintura.

O artista até capturou o gesto característico de Swift com as mãos em forma de coração, que homenageou Travis fazendo o mesmo durante o jogo. A atenção aos detalhes se estendeu ao traje de Swift para o jogo, incluindo uma jaqueta branca e vermelha Gant Blank Canvas Project x Kilo Kish Boucl Varsity de US$ 1.800 e um gorro vermelho.

Jason Kelce já havia compartilhado um sentimento semelhante sobre Swift ser parte da família enquanto refletia sobre a comemoração após a vitória dos Chiefs. Ele enfatizou a importância de ter a família e amigos próximos presentes durante o momento de alegria.

A história de Travis-Taylor está nas manchetes há meses

A demonstração pública de carinho do casal no jogo chamou a atenção, com Swift parabenizando Travis em campo e os dois compartilhando momentos íntimos. O relacionamento deles, que começou no verão, foi oficialmente confirmado quando Swift compareceu ao seu primeiro jogo dos Chiefs em setembro.

Como ambos têm agendas lotadas pela frente, com Swift participando do Grammy Awards de 2024 e Kelce se preparando para o Super Bowl, fontes revelaram que Swift planeja voar do Japão para Las Vegas para apoiar Kelce no grande jogo. Seu romance turbulento continua a cativar os fãs enquanto eles navegam em suas carreiras individuais enquanto apoiam os esforços uns dos outros.