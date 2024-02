Travis Kelce revela qual música da Taylor Swift ele ouve todos os dias e fala sobre seu novo álbum

Travis Kelce você saberia que, ao namorar Taylor Swift, você também precisa ouvir a música dela. Felizmente, ele é um grande fã do trabalho dela e do Chefes de Kansas City a estrela mal conseguiu conter sua empolgação ao discutir o novo álbum de sua namorada, revelando que ele já ouviu algumas das novas músicas.

Swift não apenas ganhou dois Grammys durante a premiação de domingo, incluindo o prêmio de quarto álbum do ano, como também anunciou o lançamento de seu 11º álbum de estúdio, ‘The Tortured Poets Department’.

O tight end, de 34 anos, foi inevitavelmente colocado na frente da mídia antes dos Chiefs enfrentarem o São Francisco 49ers no dia 11 de fevereiro em Las Vegas, visto que parte do hype em torno do jogo estará centrado na viagem de Swift do Japão para vê-lo em ação.

E não foi surpresa que sua nova música, que será lançada no dia 19 de abril, tenha sido um dos temas citados em sua coletiva de imprensa. Lá, Kelce deixou escapar que ele já ouviu alguns de seus novos materiais e fez uma crítica emocionante do álbum.

“Eu ouvi um pouco disso, sim. E é inacreditável”, disse o duas vezes Super Bowl vencedor disse na segunda-feira. “Mal posso esperar para ela abalar o mundo quando ele finalmente cair.”

Quando pressionado sobre sua faixa favorita, Kelce permaneceu tímido e respondeu: “Não posso te dar nada. Vou deixar isso para ela.”

O que sabemos sobre o novo álbum de Taylor Swift

Swift compartilhou a lista de 17 músicas do próximo projeto na noite de segunda-feira com uma imagem dela ao lado de uma escrita que dizia: “Eu te amo, isso está arruinando minha vida”.

O álbum apresenta duas colaborações com Post Malone e Florence and the Machine e apresenta uma série de faixas que parecem ser baseadas em seus relacionamentos.

Aqui está a tracklist completa:

‘Quinzena’ (feat. Post Malone)

‘O Departamento de Poetas Torturados’

‘Meu filho só quebra seus brinquedos favoritos’

‘Down Bad’ e ‘Até logo, Londres’

‘Mas papai, eu o amo’

‘Recém-saído da prisão’

‘Flórida!!!’ (feat. Florence + a Máquina

‘Culpado como o pecado?’ com “Quem tem medo do velho eu”

‘Eu posso consertá-lo (não, eu realmente posso)’

‘loml’

‘Eu posso fazer isso com o coração partido’

‘O menor homem que já existiu’

‘A Alquimia’

‘Clara Arco’

‘O Manuscrito’ (faixa bônus)