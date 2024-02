Travis Kelce sai com Christian McCaffrey e Olivia Culpo no Nobu

Travis Kelce dar Christian McCaffrey não estão permitindo que os resultados do Super Bowl os impeçam de brigar em Malibu – porque era exatamente isso que eles estavam fazendo no Hump Day.

As duas superestrelas da NFL em duelo – que se enfrentaram em Las Vegas há algumas semanas, com o time de TK saindo vitorioso (de novo) – foram vistos desfrutando da companhia um do outro no Nobu, em Malibu, na quarta-feira.