Travis Kelce sofre piadas de Taylor Swift enquanto a revelação da camisa do Chiefs no Super Bowl envia uma mensagem não intencional

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce construiu uma reputação por seu estilo único. Quando ele estava acostumado a modelar a camisa oficial que os Chiefs usarão em Super Bowl LVIII contra o São Francisco 49ersele fez os fios se destacarem, mas não da maneira que a equipe pretendia.

Fãs brincam sobre a “saia” de Kelce

Graças à camiseta longa e à camisa justa e arregaçada, alguns fãs pareciam pensar que ele estava vestido mais para um Taylor Swift concerto do que o Super Bowl.

“Isso é uma saia? Ele realmente é um #Swiftie…” disse um dos 250 comentários que inundaram a postagem dos Chiefs em Twitter/X.

“saia fofa que ele está usando”, brincou um comentário com mais de 100 curtidas, seguido por uma piada de outro usuário. “Pensei que ele estava usando um Sabrina carpinteiro ajustar.”

“Eles fizeram mal a ele ao não cortá-lo”, escreveu um fã mais misericordioso.

“Eu pensei que ele estava usando um tutu no começo e não pensei nada sobre isso”, observou um comentário no Instagram, referenciando O estilo único de vestir de Travis fora do campo.

Chiefs revelam camisas do Super Bowl

Kansas City usará seu clássico vermelho tira, enquanto o 49ers vão arrasar com camisas brancas para o Grande Jogo. É o confronto da mesma cor de quando as duas equipes se enfrentaram em fevereiro de 2020 no Super Bowl.

Os Chiefs continuarão a usar seus Patch “NKH” em memória de Norma Knobel Hunta matriarca da família Hunt, proprietária minoritária do Chiefs e mãe do atual CEO do Chiefs Clark Hunt. Ele é acompanhado pelo logotipo personalizado do Super Bowl LVIII para um visual com data e hora que os fãs de Kansas City esperam ver imortalizado em imagens vencedoras nos próximos anos.