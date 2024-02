Travis Kelce supostamente pousa em Las Vegas após viagem à Whirlwind Australia

O campeão do Super Bowl supostamente pousou em Sin City por volta das 8h30 de sábado, de acordo com Pessoas e aparentemente confirmado por registros de voos online – marcando o fim de uma das ligações de amantes mais rápidas da memória recente.

Nós divulgamos a história… fontes nos contaram Travis trazido de Sydney no sábado à tarde, mas ele pousou no sábado de manhã – horário local de Las Vegas, por causa da mudança de horário.

É tudo muito confuso, mas basicamente, TK esteve em Syndey por cerca de dois dias, pousando na quarta-feira antes de voltar para um jato e decolar para Las Vegas para sair com seus companheiros de equipe do Chiefs.

Seu motivo para voltar… ele quer comemorar com seus companheiros de equipe do KC após sua terceira vitória no Super Bowl em 5 anos, e está voltando ao local de sua conquista mais recente para vivê-la.