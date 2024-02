Travis Kelce tira foto em restaurante com policial após tiroteio no desfile de Kansas City

Travis Kelce entrou em um restaurante algumas horas após o tiroteio no desfile de Kansas City – isso de acordo com novas fotos obtidas pelo TMZ.

Obtivemos três fotos que mostram o tight end do KC Chiefs entrando no restaurante e bar Granfalloon na noite de quarta-feira – e como você pode ver, ele foi avistado por alguns policiais presentes que queriam uma selfie.

Travis obedeceu, e testemunhas disseram que ele entrou no restaurante… juntando-se a outros companheiros de equipe, segundo nos disseram. Parece que ele estava com uma cerveja na mão.

Disseram-nos que as fotos foram tiradas um pouco antes das 19h CT – o que também confirmamos, verificando os metadados – e isso aconteceria várias horas depois tiros soaram perto da Union Station, no início do dia… logo após o encerramento do desfile dos Chiefs.



Travis que canto Garth Brooks músicas durante a celebração… antes as coisas se tornaram mortais. Alguém (ou mais de um) abriu fogo perto da multidão que estava por perto, resultando em pelo menos 1 morto e 22 outros que sofreram ferimentos a bala.

Estou com o coração partido pela tragédia que aconteceu hoje. Meu coração está com todos que vieram comemorar conosco e foram afetados. KC, você significa o mundo para mim. -Travis Kelce (@tkelce) 15 de fevereiro de 2024

Travis falou sobre o tiroteio em X. … “Estou com o coração partido pela tragédia que aconteceu hoje. Meu coração está com todos que vieram comemorar conosco e foram afetados. KC, você significa muito para mim.”

Sua equipe também abordou o tiroteio… escrevendo: “Estamos realmente tristes pelo ato de violência sem sentido que ocorreu fora da Union Station no final do desfile e comício de hoje. Nossos corações estão com as vítimas, suas famílias e todos de Kansas City.”

Eles observaram que todos os jogadores, treinadores e funcionários estavam seguros e responsáveis.



A maioria dos jogadores do Chiefs também falou sobre o tiroteio. Quanto a quem mais poderia estar no Granfalloon com Travis… não está claro.



