Travis Kelce voando de volta para Las Vegas para se reunir com Patrick Mahomes, Chiefs

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ… Travis está atualmente a bordo de um vôo particular que vai de Sydney a Las Vegas – e será uma longa jornada que o levará a pousar em Sin City na manhã de sábado. Retorno rápido, sem dúvida… ele acabou de desembarcar em Sydney na quarta-feira (horário dos EUA).

Já é sábado aí… então ele vai voltar no tempo daqui a pouco. De qualquer forma, quando ele chega em Las Vegas – somos informados de que TK está pronto para se reunir com seus companheiros de equipe, incluindo seu QB e outros jogadores… o que nossas fontes dizem ter sido o plano desde o SB.

Nossas fontes dizem que esta segunda reunião da equipe em Las Vegas não é por nenhum motivo ou ocasião específica – fomos informados de que esta é apenas mais uma celebração para soar a grande vitória do Super Bowl.

E se você está se perguntando… eles já não fizeram isso na noite em que ganharam??? A resposta é sim – mas eles vão voltar e fazer um pequeno déjà vu no estilo Las Vegas.

Na verdade, esta será a terceira viagem de Travis a Las Vegas em duas semanas – ele obviamente estava lá para o jogo em si e para as festividades depois… mas lembre-se, ele também esteve em Las Vegas no início desta semana em uma segunda-feira aleatória, onde ele joguei um pouco de golfe e comeu com amigos.