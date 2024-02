Travis Scott parece estar em forma durante a apresentação do Grammy após a última derrota

Travis Scott foi desprezado mais uma vez no Grammy – e ele pareceu liberar sua raiva depois … pelo menos é o que alguns estão percebendo em sua performance no estilo WWE.

O rapper tinha acabado de sofrer outra derrota no show de domingo – com Assassino Mike vencendo-o na categoria de Melhor Álbum de Rap, embora muitos pensassem que ‘Utopia’ era uma escolha certa – e quando TS subiu ao palco mais tarde para um momento de música ao vivo… ele pareceu expressar sua raiva sobre isso.

Trav e Carrinho Playboi juntaram a música ‘FE!N’… e a certa altura, Travis começou a pirar no meio do palco – jogando cadeiras dobráveis ​​​​que estavam lá e até batendo em alguns dos adereços do palco ao seu redor.