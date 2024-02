Três membros da equipe de natação da Universidade de Wyoming mortos em um terrível acidente de carro

Três membros da equipe de natação da Universidade de Wyoming morreram tragicamente na quinta-feira, após um terrível acidente de carro no norte do Colorado.

De acordo com a Polícia Estadual do Colorado, cinco passageiros viajavam em um Toyota RAV4 por volta das 14h44 quando o veículo saiu da estrada e capotou, ejetando duas pessoas e deixando o SUV destruído.

Infelizmente, três vítimas, com idades entre 18 e 21 anos, foram declaradas mortas no local, de acordo com o Correio de Denver … e eles eram membros da equipe de natação e mergulho da UW.