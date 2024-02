Trevor Noah se ‘vinga’ de Taylor Swift e corta as câmeras para Terry Crews

Trevor Noah está fazendo backup Taylor Swift … dizendo que o Grammy não focaria as lentes nela como a NFL – eles iriam atrás de um ex-jogador.

O comediante subiu ao palco do Grammy para apresentar seu monólogo de abertura – durante o qual ele permaneceu muito positivo e elogioso – antes de mencionar a maior estrela pop do mundo e castigar os fãs da NFL por culparem Taylor pela quantidade de transmissões de futebol cortadas para ela.

Noah disse que ela não controla as câmeras, então as pessoas precisam relaxar… antes de insistir que toda vez que alguém mencionasse Swift, ele garantiria que as câmeras cortassem para um ex-jogador da NFL.