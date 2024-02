Trey Smith revela que existe um dispositivo comum entre os jogadores do Chief em Las Vegas que o surpreende

Tele moer de um NFL a temporada não é para todos. Para chegar ao topo do esporte e se tornar Super Bowl campeões, os jogadores precisam encontrar equilíbrio e encontrar tempo para relaxar fora do campo. Muitas vezes, isso vem na forma de jogo e um dispositivo em particular se tornou um grande sucesso no mercado. Chefes de Kansas City vestiário.

Trey Smith revela o que os chefes de Kansas City fazem em seu tempo livre em Las Vegas

Atacante ofensivo Trey Smith revelou quinta-feira que Chefes os jogadores adoram quebrar seus Nintendo consoles e jogar “Mario Kart 8 Deluxe,” tornando-o o hobby número 1 para Cidade de Kansasjogadores e um retiro para longe da histeria que cerca Super Bowl LVIII Este Domingo.

Chefes em campo – e na pista

Smithescolhido na sexta rodada do draft dos Chiefs em 2021, descreveu o jogo de “Mario Kart” de seus companheiros de equipe como “desenfreado“- proporcionando-lhe a oportunidade de desenvolver seu próprio Interruptor Nintendo console de jogos e junte-se à diversão.

“Eu tenho um Switch há anos e ele está acumulando poeira”, disse Smith na disponibilidade de mídia de quinta-feira. “Meus amigos e eu, na semana passada, depois de vencermos o Corvos, disseram ‘vamos trazer nossos Switches’. Eu trouxe e não percebi quantos caras do time jogam ‘Mario Kart’ o tempo todo.”

“Mario Kart 8 Deluxe”, lançado para Switch em 2017, se tornou um dos videogames mais vendidos da história. É um dos poucos jogos de todos os tempos que vendeu pelo menos 60 milhões de cópiase Smith diz que está melhorando rapidamente enquanto compete com seus companheiros de equipe.

“Comecei a jogar há cerca de quatro dias”, disse Smith. “Eu não acho que alguém possa me tocar no ritmo que estou indo.”

Smith, o jogo corrido será importante no Super Bowl

Dentro de campo e fora de seu Switch, Smith busca se tornar um jogador duas vezes Super Bowl campeão neste fim de semana, quando os Chiefs jogarem o São Francisco 49ers no Estádio Allegiant. Qualquer empurrão na frente que Smith e os outros atacantes possam dar Patrick Mahomes terá que ser ganho contra o 49ers‘ talentosos sete atacantes – mas Kansas City se sentirá confiante, tendo estabelecido uma cultura de campeonato nos últimos anos.

O sucesso do jogo corrido dos Chiefs no domingo será vital para determinar o resultado. Correndo de volta Isaías Pacheco esteve entre os melhores jogadores de Kansas City nesta pós-temporada – ele está apressado para 254 jardas e três touchdowns em tantos jogos – e o desempenho da linha ofensiva em criar buracos para o jogador de 24 anos tem sido um grande motivo para isso.