Triple H faz discurso enfático no SmackDown e confirma evento principal da WrestleMania XL

Tele conta a história WWE estão pegando fogo no momento, especialmente com WrestleMania XL agora faltam pouco menos de dois meses. Durante o evento WrestleMania Kickoff na noite de quinta-feira, vimos Cody Rhodes “escolhe” Reinados Romanos para o evento principal. Nós também vimos A rocha dar um tapa em Rhodes e causar o caos.

WrestleMania XL começa quando The Rock começa com um tapa retumbante em Cody RhodesTwitter

Tudo isso acontece algumas semanas depois que The Rock se juntou ao Conselho de Administração do Grupo TKO. Ex-lutador da WWE Ryback Reeves afirma que a mudança levará The Rock a demitir Triple H muito em breve.

Triple H não esconde rumores em torno de The Rock

Mas na noite de sexta-feira durante EsmagarTriple H aparentemente abordou esse sentimento e deixou as coisas muito, muito claras.

Triple H estava pegando fogo, alegando que “algumas pessoas não sabem o seu papel“enquanto tentam afirmar uma autoridade que eles não têm. Ele deixou claro que ele é quem toma decisões.

Isso incluiria decidir qual será o evento principal da WrestleMania XL, que ele mais uma vez confirmado será entre Roman Reigns e Cody Rhodes para o Campeonato Indiscutível da WWE.

The Rock vai se sentir menosprezado, mas esse sempre foi o resultado esperado, já que Batalha Real. Agora está acontecendo e The Rock terá que esperar a hora certa.