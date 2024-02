Tua Tagovailoa pressiona Dolphins para estender seu contrato nesta entressafra

Golfinhos de Miami quarterback Tua Tagovailoa conversou com a imprensa na sexta-feira e supostamente parecia confiante de que a franquia estenderá seu contrato nesta entressafra, depois de levar o time a jogos consecutivos nos playoffs, embora com ambas as derrotas.

Tagovailoa, 25 anos, está atualmente em Orlando para o Jogos Pro Bowlonde foi eleito o AFCé o iniciador. A mídia perguntou a ele sobre sua situação contratual.

“Houve comunicação”, disse Tagovailoa ESPN. “Acho que o problema agora é que estou apenas deixando a equipe conversar com meu agente e deixá-los resolver isso.”

Tagovailoa, que liderou o NFL em jardas passadas nesta temporada, também disse Rede de futebol profissional que ele acredita que uma extensão está chegando antes de seu último ano de contrato de novato.

Tua Tagovailoa está melhorando

Perdendo para o Chefes de Kansas City no Rodada Curinga este ano, em meio a temperaturas abaixo de zero, levantou algumas preocupações sobre Tagovailoa, que fez 29 touchdowns, o melhor da carreira.

Tagovailoa também disputou todas as 17 partidas, a primeira vez que joga uma temporada completa em seus quatro anos de carreira, gol do quarterback dos Dolphins, após sofrer múltiplas lesões.

Ele está apenas melhorando e aumentando sua conexão com o wide receiver Dolphins Monte Tyreek, então Miami seria uma tolice não estendê-lo. A prorrogação de Tagovailoa deve ser de cerca de US$ 150 milhões por cinco anos.