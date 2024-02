MOs principais meios de comunicação americanos estão enlouquecidos porque o jornalista americano Tucker Carlson acaba de confirmar que entrevistará o presidente russo Vladímir Putin. Uma entrevista que está acontecendo dentro do Kremlin e já está sendo considerada uma traição direta ao país por parte de Carlson. Inicialmente, ele estava sendo tímido em relação à sua visita a Moscou, mas a pintura estava sempre na parede. Era óbvio que a sua intenção era conseguir aquela entrevista com Putin e permitir que o presidente russo falasse directamente com o público americano através da plataforma de Tucker. Quando questionado pela mídia russa local se iria entrevistar Putin, Carlson apenas disse que talvez o fizesse. Porém, a pressão era muito alta para ele e ele teve que derramar o chá.

Por que Tucker Carlson está dando uma entrevista sobre Putin?

Tucker Carlson foi obrigado a lançar um vídeo explicando por que entrevistaria o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Aos seus olhos, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia foi conduzida de forma terrível pela administração Biden. Ele quer conhecer também o outro lado da história, algo que nunca foi tentado antes nos tempos modernos. Cada vez que recebemos notícias sobre a Rússia através dos meios de comunicação norte-americanos, obtemos uma versão mais favorável ao Estado do que realmente está a acontecer. O presidente Vladimir Putin ataca a Ucrânia há dois anos e a guerra não parece estar a abrandar. Jornalistas desonestos como Tucker Carlson são os únicos capazes de obter uma imagem mais precisa do conflito.

Quer você goste ou não de Tucker Carlson, suas ações terão um efeito profundo na democracia americana durante um ano eleitoral. Ao dar ao presidente Putin a plataforma para falar a sua versão da história, apenas surgirá mais divisão entre o sistema bipartidário. No entanto, também é um facto que todos assistirão a esta entrevista para ver se a linha de questionamento de Tucker Carlson é tendenciosa ou se estamos a captar o lado mais objectivo dele como jornalista. As pessoas que estão assistindo são as que decidirão isso. Uma coisa é certa agora. Tucker Carlson está fazendo muitos inimigos em Washington ao dar esta entrevista.