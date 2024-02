Tyler Perry se inclina para a tecnologia de IA para filmes e interrompe a expansão do estúdio

Tyler Perry diz que está disposto a usar inteligência artificial em seus projetos daqui para frente, porque isso lhe poupará dinheiro e recursos… e é por isso que ele está interrompendo temporariamente a expansão de seu estúdio.

O magnata da mídia – que tem seu próprio estúdio de produção na Geórgia – disse THR esta semana ele está de olho na IA… e está impressionado com o que vê, tanto que está influenciando alguns grandes planos que ele tinha para o enorme lote de 330 acres.

Ele foi questionado sobre o programa Sora da OpenAI – que pode criar cenas e visuais muito realistas com nada além de um comando de texto – e TP disse que vai revolucionar o cinema.

Tyler diz: “Tenho observado a IA muito de perto e os avanços muito de perto. Eu estava no meio, e tenho planejado nos últimos quatro anos, uma expansão de cerca de US$ 800 milhões no estúdio, o que teria aumentado o backlot de um tamanho enorme – estávamos adicionando mais 12 estúdios sonoros. Tudo isso está atualmente e indefinidamente em espera por causa de Sora e do que estou vendo.

Ele acrescenta: “Eu não precisaria mais viajar para locais. Se eu quisesse estar na neve no Colorado, seria um texto. Se eu quisesse escrever uma cena na lua, seria um texto, e esta IA pode gerá-la como nada.” . Se eu quiser ter duas pessoas na sala nas montanhas, não preciso construir um cenário nas montanhas, não preciso colocar um cenário no meu terreno. Posso sentar em um escritório e fazer isso com um computador, o que é chocante para mim.”

Tyler foi ainda mais sincero sobre o impacto que ele acha que isso terá na indústria… dizendo: “Isso me preocupa muito com todas as pessoas do negócio. Porque enquanto eu olhava para isso, imediatamente comecei a pensar em todos na indústria que seriam afetados por isso, incluindo atores, aderência, eletricidade, transporte, som e editores, e olhando para isso, acho que isso afetará todos os cantos da nossa indústria”.

Ele acrescenta: “Portanto, estou muito, muito preocupado com a possibilidade de, num futuro próximo, muitos empregos serem perdidos”.

Resumindo… Tyler vê o futuro e o está abraçando – mas suas palavras aqui não foram bem recebidas. Dê uma olhada em X e você verá… as pessoas estão arrastando-o pelo que caracterizam como abandonar os criativos e estar abertamente dispostos a cortar empregos para economizar um dinheirinho.

Se isso é justo ou não, cabe à Internet decidir, supomos… mas o fato é que Tyler vê o quão importante a IA é e continuará a ser – e ele está pronto para implementá-la em seu benefício.



