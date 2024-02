Tyreek Hill e Keeta Vaccaro ficam juntos após o caso de divórcio ser encerrado

Monte Tyreek e Keita Vaccaro estão mantendo o vínculo conjugal como o caso de divórcio envolvendo o Golfinhos de Miami star foi oficialmente demitida, de acordo com registros do tribunal do condado de Broward. O wide receiver tomou medidas rápidas ao solicitar o cancelamento de sua petição em 30 de janeiro, apenas oito dias após a sua apresentação inicial.

RELACIONADO:

Os registros do tribunal indicam agora que o assunto foi “rejeitado, resolvido ou resolvido antes da audiência”, trazendo um fim do breve processo de divórcio.

Brittany Mahomes palhaçou Tyreek Hill no Instagram sem dizer uma palavra

Colina já havia sugerido esse desenvolvimento no final de janeiro, quando declarou publicamente durante uma transmissão ao vivo que nunca autorizou a apresentação dos papéis do divórcio e, de fato, demitiu o indivíduo responsável pelo erro, referindo-se a ele como um “estúpido de merda”.

O par continuará seu relacionamento

Reafirmando o compromisso mútuo, Colina compartilhou em sua página X que ele e Keeta são “casados ​​​​e felizes e vão continuar assim”. O casal tem apresentado consistentemente uma frente unida, com Keeta postando fotos afetuosas deles nas redes sociais. Notavelmente, ela acompanhou Hill aos jogos do Pro Bowl em Orlando no fim de semanademonstrando sua forte conexão.

Tyreek Hill e Keeta Vaccaro se casaram no Texas durante a semana de despedida de Miami nesta temporada, marcando um passo significativo em seu relacionamento após anos de namoro. Hill expressou aos repórteres que achava que era o momento certo para formalizar seu sindicato. Apesar da breve turbulência com o pedido de divórcio, o casal parece decidido a manter o casamento feliz.