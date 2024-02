Tyron Woodley sugere luta contra Manny Pacquiao no final de 2024: E quanto a Conor McGregor?

CHonor McGregor deveria estar furioso agora porque foi evitado por Manny Pacquiao e até lhe deve milhões por não honrar um acordo de luta que eles tinham em vigor. No final do ano passado, McGregor também falou publicamente sobre como planejaria sua luta de boxe contra Manny, mas foi rejeitado pela lenda do boxe para lutar contra outra ex-estrela do UFC. Tyron Woodley tem agora uma história no boxe, com um recorde de 0-2 contra o Youtuber Jake Paul. Ele usou suas contas de mídia social para anunciar que enfrentará Manny Pacquiao no final de 2024. Tudo aconteceu durante um recente Instagram Live onde ele divulgou a informação. De acordo com Happy Punch, foi a isso que Woodley aludiu durante seu vídeo. Nenhum outro meio de comunicação cobriu isso.

Pacquiao sugere retorno ao boxe

Manny Pacquiao ainda não anunciou nada

Após o anúncio do Happy Punch, não houve reação de Manny Pacquiao ou de qualquer um de seus representantes neste evento. Tudo o que temos da lenda filipina é um vídeo onde ele parece estar em ótima forma e pronto para a próxima luta. Tenha em mente que essas duas estrelas dos esportes de combate estão aposentadas. Além disso, não confirmaremos se isso está acontecendo até que ambos os lados mencionem. Este anúncio de Woodley foi um pouco clandestino para ser levado a sério. Conor McGregor também não reagiu a este suposto anúncio porque Woodley não foi tão claro durante o seu anúncio.

Em um PSA que ele fez durante uma live no Instagram indo atrás de pessoas que duvidam dele por suas lutas contra Jake Paul, Tyron Woodley deu a entender uma luta que tem marcado para 2024 contra um grande nome do boxe. Ainda não está claro de onde o pessoal da Happy Punch conseguiu que esse nome fosse Manny Pacquiao. Eles podem estar mais conectados nessas esferas e conhecer informações privilegiadas sobre isso. Mas, por enquanto, vamos tratar essa provocação com um grão gigante de sal.