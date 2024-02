Tyson Fury desiste da luta com Oleksandr Usyk devido a corte no treinamento

Fúria de Tyson vs. Oleksandr Usyk está desligado.

Na sexta-feira, a Queensberry Promotions anunciou que Fury (34-0-1, 24 KOs) foi forçado a se retirar da tão esperada luta pelo campeonato de pesos pesados ​​em 17 de fevereiro, após sofrer um corte no treinamento. A notícia foi divulgada pela primeira vez por Esportes ilustrados.

Veja o comunicado oficial e uma foto do corte abaixo.

O campeão WBC Heavyweight Tyson Fury foi forçado a adiar sua luta com o campeão unificado Oleksandr Usyk depois de sofrer um corte estranho durante uma sessão de sparring em Riade.

O corte, que abriu acima do olho direito de Fury, exigiu cuidados médicos urgentes e suturas significativas, e obviamente exigirá um período de recuperação, prejudicando qualquer possibilidade de luta com Usyk acontecer no dia 17 de fevereiro na Arábia Saudita.

Um porta-voz disse: “Embora isto ainda seja uma notícia de última hora, é claramente uma grande decepção, depois do trabalho que foi feito por tantas pessoas para finalmente entregar este evento histórico ao mundo. Assim que os médicos avaliarem o olho de Tyson, teremos uma ideia melhor do período de recuperação necessário. Uma vez conhecido, trabalharemos diligentemente com todas as partes interessadas e com o Reino da Arábia Saudita para reagendar esta luta o mais rápido possível e, claro, manteremos todos atualizados com os desenvolvimentos.”