Tyson Fury e Oleksandr Usyk já combinaram nova data para a luta dos pesos pesados

Adepois do desastre da última sexta-feira com O olho de Tyson Fury lesão que lhe rendeu alguns pontos, os organizadores da Arábia Saudita lutaram para encontrar a melhor solução possível para o problema. Tanto Fury quanto Usyk querem que essa luta aconteça assim que o campeão britânico se recuperar da lesão. Muito foi afirmado por ambos os lados, especialmente pela equipe de Usyk, que especificou que não confia em Tyson Fury. A fim de apaziguar a sua inquietação, Sua Excelência Turki Alalshikh colocou os dois pesos pesados ​​de volta à mesa de negociações para encontrar uma solução. Após reunião, ficou definido que a luta será adiada por três meses e há cláusulas que ambos concordaram em honrar.

Tyson Fury sofreu um corte feio depois de levar uma cotovelada no rosto durante um sparring

Quando Tyson Fury lutará contra Oleksandr Usyk?

Segundo o próprio Alalshikh, a luta indiscutível dos pesos pesados ​​pelos cinturões WBA, WBC, IBF e WBO foi oficialmente remarcada para 18 de maio. Evento que acontece em Riade, na Arábia Saudita. Além disso, ambos os lutadores concordaram com as cláusulas impostas por sua excelência. Ambos concordaram em perder US$ 10 milhões se desistissem da luta em 18 de maio. Caso Tyson Fury desistisse, Oleksandr Usyk enfrentará um oponente de sua escolha. Mas se Usyk desistir da luta, Turki Alalshikh quer que Tyson Fury lute contra Anthony Joshua. Essa luta também tem cláusula de revanche, o que significa que Anthony Joshua terá que esperar a sua vez para enfrentar o vencedor desta primeira luta.

Essas garantias foram feitas para acabar com todas as especulações em torno de Tyson Fury e os maus pensamentos sobre seu compromisso. Fury afirmou que se machucou simplesmente por azar e não estava tentando se esquivar da luta contra Usyk. A julgar pela recente transformação física, o britânico estava levando essa luta tão a sério quanto as lutas mais importantes de toda a sua carreira. Para deixar claro, Oleksandr Usyk não vai lutar contra ninguém em fevereiro, ele vai esperar a recuperação de Tyson Fury e lutar daqui a três meses.