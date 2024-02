Tyson Fury encerra rumores de aposentadoria e faz plano de 5 anos repleto de lutas futuras

Ho campeão peso pesado Tyson Fury foi instantaneamente caluniado por seus inimigos e pela equipe de Oleksandr Usyk após sofrer uma lesão no olho que fez a luta ser adiada para maio. Ambos os lados já concordaram em continuar a luta, mas fazê-lo alguns meses depois, o que significa que ainda estamos vendo a luta de unificação. Mas todas essas críticas vieram também com sugestões de que Tyson Fury já deveria pensar em se aposentar, ele já tem 35 anos. Mas para o invicto Rei Cigano, o plano de luta parece durar pelo menos mais cinco anos. Vale lembrar que ele vem se preparando para o maior desafio de sua carreira até o momento. Ele e Usyk já assinaram um acordo ou duas lutas, aconteça o que acontecer.

Tyson Fury sofreu um corte feio depois de levar uma cotovelada no rosto durante um sparring

Tyson Fury tem outros dois nomes em mente depois de Usyk

É aqui que o futuro para os fãs de boxe fica mais interessante, desde que Tyson Fury não perca de forma espetacular ou se machuque contra o ucraniano. Os próximos anos parecem emocionantes, pois Tyson Fury sabe que as pessoas querem vê-lo lutar Antonio Josué não importa o que. Os dois maiores pesos pesados ​​britânicos da última década terão que lutar entre si em algum momento. Os números das bilheterias seriam uma loucura simplesmente pensando nos protagonistas. Fury sabe disso e Joshua está em sua lista, mas há outro em sua lista. Talvez o único lutador que o envergonhou ao longo de toda a carreira. Estamos obviamente falando sobre Francisco Ngannoua quem ele derrotou no papel, mas o fez parecer ridículo no ringue.

Fury expôs seu plano para o futuro em uma postagem recente no Instagram, foi o que ele disse: “Estou ouvindo falar de pessoas dizendo que eu deveria me aposentar ou vou me aposentar em breve, ou algo assim. , Eu tenho duas lutas com o Usyk, indiscutivelmente duas. Então vou lutar com o AJ pelo menos uma vez. Talvez duas vezes se houver uma revanche, se ele quiser depois da primeira surra que eu der nele e então eu vou lute com Ngannou novamente e isso é apenas o começo. Portanto, há cinco pequenas lutas para você aguçar seu apetite. Não vou a lugar nenhum. A lugar nenhum. Tenho 35 anos e estou no auge da minha vida. “