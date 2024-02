Tyson Fury mostra boa forma após luta contra Oleksandr Usyk ter sido adiada: ‘Você estava com problemas’

Houvindo a terrível notícia de que Fúria de Tyson sofreu um corte feio acima do olho que precisou de pontos foi imediatamente seguido por ondas de descrença e críticas sobre seu compromisso. Oleksandr Usyk está profundamente desapontado com este resultado, mas as evidências mostram que esta lesão foi completamente fortuita e fora de questão. Tyson Fury ao controle. Foi divulgado um vídeo do exato momento em que ele sofreu o corte, na verdade ele sofreu uma cotovelada direto no rosto que provocou aquele corte. Ficou bem claro que Fury ficou desapontado com o resultado, mas ele continua esperançoso de que a luta possa ser remarcada logo após sua recuperação. Depois de se tornar viral por esse motivo, Tyson enviou um aviso a Usyl pelo Instagram.

Tyson Fury sofreu um corte feio depois de levar uma cotovelada no rosto durante um sparring

Tyson Fury mostra físico em forma em meio a notícias recentes

Pode haver muitos que critiquem Tyson Fury por seu comprometimento, e é exatamente por isso que ele recorreu às redes sociais para provar que está mais comprometido do que nunca. Através de uma postagem no Instagram, Tyson mostrou seu físico após alguns meses de treinamento ininterrupto. Para ser justo, Fury parece tão em boa forma quanto durante seus primeiros anos como boxeador profissional. Aquela barriga enorme que costuma ter e a mesma que exibiu contra Francis Ngannou tem muito menos destaque na imagem que mostrou nas redes sociais. Fury escreveu: “Não posso evitar me machucar no sparring, mas o que posso dizer é que Usyk estava em apuros. Estou em uma forma fantástica. Vou reagendar assim que puder. 2024 é um grande ano para a equipe GK.”

Em resposta, o agente de Usyk, Alex Krassyuk, desejou a Tyson Fury uma recuperação rápida, mas também o informou que esta lesão pode ter sido um sinal e que ele deveria pensar em se aposentar. Isso precisa ser visto como uma piada, especialmente olhando para a transformação do corpo de Tyson no período de dois meses. Essa luta contra Francis Ngannou teve um efeito enorme na forma como Fury se preparou para esta luta contra Oleksandr Usyk. Esperançosamente, seu corte sarará o mais rápido possível e finalmente poderemos vê-lo lutar contra o campeão ucraniano.