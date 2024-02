Tyson Fury promete revanche com Francis Ngannou no futuro, descarta conversa sobre aposentadoria

Tyson Fury só vê mais grandes lutas no horizonte.

“The Gypsy King” está programado para iniciar sua campanha de 2024 em 18 de maio em Riade, Arábia Saudita, quando enfrentará o campeão dos pesos pesados ​​​​da WBA, WBO e IBF, Oleksandr Usyk, em uma das lutas mais esperadas do ano. A luta foi remarcada para o dia 17 de fevereiro devido ao corte de treinos de Fury.

Fury, atualmente detentor do título dos pesos pesados ​​​​do WBC, não apenas planeja derrotar Usyk e reivindicar o status de campeão indiscutível, mas também espera enfrentar Usyk novamente em uma revanche imediata. Ele declarou seus planos para a série de duas lutas em um vídeo do Instagram no qual também previu uma futura luta com o também astro britânico Anthony Joshua e uma revanche com o ex-campeão do UFC e atual lutador do PFL Francis Ngannou.

“Continuo ouvindo falar de pessoas dizendo que eu deveria me aposentar ou vou me aposentar em breve ou algo assim”, disse Fury no clipe. “Não vou me aposentar em lugar nenhum. Já fiz duas lutas com o Usyk, pelo indiscutível, duas vezes. Aí vou lutar com o ‘AJ’ pelo menos uma vez, talvez duas se houver revanche se ele quiser depois da primeira surra que eu der nele.

“E aí vou lutar de novo com o Ngannou e isso é só o começo, então são cinco lutas para você abrir o apetite. Eu não vou a lugar nenhum. Em lugar nenhum. Trinta e cinco anos no auge da minha vida e estou pronto para arrasar…”

Fury e Ngannou lutaram por decisão dividida em outubro passado, naquela que foi a estreia de Ngannou no boxe profissional. Ngannou foi o autor do momento mais impressionante da luta ao nocautear Fury no terceiro round, mas Fury aguentou e conquistou a vitória por pouco no placar. A derrota não prejudicou o ímpeto de Ngannou em sua próxima luta contra Joshua, em 8 de março, em Riade, com o vencedor possivelmente avançando para um confronto com Fury ou Usyk.

Quando Fury entrar no ringue com Usyk, será a 36ª luta profissional de sua carreira. Fury e Usyk estão invictos, com Fury em 34-0-1 (24 KOs) e Usyk em 21-0 (14 KOs).