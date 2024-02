Tyson Fury sofre lesão no sparring que força o cancelamento da luta contra Oleksandr Usyk

Bnotícias publicitárias para todos que estavam esperando pelo Luta de 17 de fevereiro entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk que unifica os cinturões dos Pesos Pesados. Segundo novo relatório, a maior luta do ano foi adiada. Esta é uma das notícias mais decepcionantes para todos os fãs de boxe ao redor do mundo, que têm clamado para que esta luta aconteça desde que ambos os lutadores derrotaram Deontay Wilder e Anthony Joshua para ganhar seus próprios cintos. Mas vamos pensar no que de fato aconteceu que obrigou a que essa luta fosse adiada para uma data futura ainda desconhecida, em 2024. Para começar, foi Fúria de Tyson o responsável por isso indiretamente.

Tyson Fury e Oleksandr Usyk revivem o velho oeste e muito mais em uma promoção épica para sua próxima lutaTwitter

O que aconteceu com Tyson Fury?

De acordo com relatos iniciais, já havia preocupações com Tyson Fury nas últimas semanas, já que ele tem se esforçado um pouco demais no sparring. Durante o treino no início da semana, Fury supostamente sofreu um corte feio durante um sparring com seu parceiro. O corte em si exigiu pontos e foi decidido que ele não poderá competir daqui a duas semanas. A equipe de Oleksandr Usyk já foi notificada sobre o problema sem ter uma data potencial para a luta que todos esperavam assistir no dia 17 de fevereiro. Como resultado disso, outras opções estão sendo exploradas para que Oleksandr Usyk ainda defenda seus títulos nessa data. .

De acordo com Chris Mannix do DAZN, a equipe de Oleksandr Usyk foi informada de que Tyson Fury pode levar vários meses até que esteja pronto para lutar novamente. Isso deixa Usyk com extrema necessidade de encontrar um novo oponente que já tenha sido explorado. Segundo o Boxing News, o rival cogitado para Oleksandr Usyk na mesma luta do dia 17 de fevereiro é Filip Hrgovic. Isso ainda manteria a data em Riade e Usyk permaneceria ativo sem estagnar a divisão. Ainda não está claro o que acontecerá com o cinturão de Tyson Fury, que precisará ser desocupado caso ele demore muitos meses para se recuperar da lesão.

Tyson Fury divulgou a seguinte declaração após a notícia: “Estou absolutamente arrasado depois de me preparar para essa luta por tanto tempo e estar em condições excelentes. Me sinto mal por todos os envolvidos neste grande evento e trabalharei diligentemente para a data remarcada. assim que o olho estiver curado. Só posso pedir desculpas a todos os afetados, incluindo meu próprio time, o Team Usyk, os lutadores da eliminatória, parceiros e fãs, bem como nossos anfitriões e meus amigos na Arábia Saudita. “