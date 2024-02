Tyson Fury x Oleksandr Usyk remarcado para 18 de maio, promotor ameaça multa de US$ 10 milhões por desistência

O tão aguardado unificador do título dos pesos pesados ​​entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk tem uma nova data.

Durante uma edição especial de notícias de última hora do A hora do MMAconselheiro real da Arábia Saudita – e promotor de Fury vs. Usyk – Turki Alalshikh anunciou que a luta acontecerá agora em 18 de maio. Como incentivo, Alalshikh disse que se algum dos lutadores desistir da data, eles perderão US$ 10 milhões de sua bolsa pelo lutar.

“Se Usyk estiver com medo, vou ligar [Anthony] Joshua x Tyson”, disse Alalshikh. “Se o Tyson estiver com medo, vou chamar qualquer lutador que o Usyk quiser, e é o meu nome nessa coisa. Temos uma garantia de ambos os lados e eles sabem disso agora.”

Tanto Fury quanto Usyk apareceram no programa especial e concordaram com a nova data.

O local da luta continua o mesmo, com Fury e Usyk se enfrentando em Riad, na Arábia Saudita. Alalshikh disse que o evento de 17 de fevereiro planejado para sediar a luta dos pesos pesados ​​não acontecerá.

A luta coroará o campeão indiscutível dos pesos pesados. Usyk (21-0, 14 KOs) detém os títulos WBA, IBF e WBO, enquanto Fury (34-0-1, 24 KOs) detém o título WBC.

A luta estava originalmente marcada para 17 de fevereiro, mas Fury sofreu um corte grave nos treinos e foi forçado a se retirar. O vídeo divulgado após a notícia parecia mostrar Fury cortado por um cotovelo enquanto lutava no ringue.

“Nada que alguém possa fazer sobre um corte no sparring – merda acontece”, disse Fury no sábado sobre sua lesão, que ele acrescentou que exigiu 11 pontos para fechar em um hospital. “Nunca tive um antes – primeira vez para tudo.”

Alalshikh acrescentou que tem uma “câmera especial” no acampamento de Fury para observar seu treino e verificar a lesão do campeão. Usyk disse que “apenas sorriu” com a notícia e continuou a treinar. O empresário de Usy, Eglis Klimas, não ficou tão convencido.

“Talvez quando você quiser ser cortado, você será cortado.” Klimas disse. “Porque ele não queria brigar com Usyk. Ele está com medo.

“Por que eu não iria querer lutar pelo maior pagamento da minha vida e passar 10 semanas em um campo de treinamento?” Fury respondeu. “Por que? Por que eu não iria querer lutar?

“É por isso que você não quis lutar com ele da última vez”, respondeu Klimas.

“[Usyk] retirado da última vez,” Fury cuspiu. “Você é um pedaço de merda que nunca brigou na vida e está me chamando de covarde, seu rato bastardo.”

No início, falou-se que Usyk poderia permanecer no card de 17 de fevereiro e enfrentar o desafiante obrigatório Filip Hrgovic. Mas o conselheiro real da Arábia Saudita, Turki Alalshikh, anunciou mais tarde que Fury vs. Usyk “será remarcado para uma data posterior e os ingressos serão reembolsados ​​ao público”. Alalshikh disse no sábado que Hrgovic terá a oportunidade de lutar no card de 8 de março.

O adversário anterior de Fury, o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou, reagiu rapidamente à notícia propondo que sua luta no dia 8 de março com Anthony Joshua fosse pelo título unificado.

Além disso, Alalshikh anunciou que a unificação do título dos meio-pesados ​​entre Artur Beterbiev e Dmitry Bivol acontecerá no dia 1º de junho em Riad.