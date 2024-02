UFC 298: Árbitro e juízes revelados para Alexander Volkanovski x Ilia Topuria

Um rosto conhecido será o terceiro homem na jaula da luta principal do UFC 298.

O árbitro veterano Jason Herzog foi escolhido para supervisionar a luta pelo título dos penas entre o campeão do UFC Alexander Volkanovski e o invicto desafiante Ilia Topuria.

Os três juízes que pontuaram o concurso também são nomes conhecidos: Ron McCarthy, Derek Cleary e Sal D’Amato.

O UFC 298 acontece no sábado, 17 de fevereiro, no Honda Center, em Anaheim, Califórnia.

A Comissão Atlética do Estado da Califórnia forneceu as atribuições de julgamento e arbitragem do evento ao MMA Fighting na quinta-feira.

Volkanovski, 35 anos, busca se tornar o campeão mais velho da história do UFC abaixo de 170 libras a defender com sucesso seu título quando enfrentar Topuria, 27 anos, na luta principal da noite. No total, Volkanovski (26-3) fez cinco defesas de cinturão e postou uma invencibilidade de 11-0 no peso pena na promoção, mas perdeu duas de suas últimas três lutas para Islam Makhachev em tentativas fracassadas de conquistar o título dos leves do UFC. . Topuria (14-0) venceu todas as seis partidas no UFC e dominou Josh Emmett pela última vez na eliminação do título em junho.

Notavelmente, o árbitro Mike Beltran deve supervisionar a luta co-headlining do UFC 298 entre o ex-campeão Robert Whittaker e Paulo Costa, com o trio Ron McCarthy, Eliot Kelly e Michael Bell designado para atuar como juízes na luta dos médios.