UFC 300: Khamzat Chimaev revela o motivo pelo qual recusou lutar com Leon Edwards

UFC o presidente Dana White recebeu muitas críticas por aparentemente não conseguir agradar os fãs com o UFC 300 cartão. Atualmente, este card terá Alex PEreira defendendo o título dos meio-pesados ​​contra Jamahal Hill pelo título indiscutível. Weili Zhang irá defender seu campeonato Straweight vs. Xiaonan Yan.Justin Gaethje defenderá seu BMF título contra Max Holloway. Além disso, temos Charles Oliveira x Arman Tsarukyan, Jiri Prochazka x Aleksandar Rakic ​​e Calvin Kattar x Aljamain Sterling. Se você perceber, nenhum desses lutadores é muçulmano praticante. É aí que está sua primeira pista sobre por que não temos Khamzat Chimaev neste evento.

Gilbert Burns sugere Kamaru Usman como rival de Khamzat ChimaevTwitter/X Gilbert Burns

Khamzat Chimaev recusou UFC 300 x Leon Edwards

Para quem conhece a religião do Islã, qualquer atleta no mundo tem suas energias esgotadas durante o Ramadã. Que é um longo período de jejum pelo qual todo muçulmano praticante passa. O UFC está cheio de lutadores muçulmanos que praticam o Islã. Nada de Khamzat no UFC 300, mas também nada de Islam Makhachev e nada de Belal Muhammad. Mas Khamzat revelou recentemente o motivo pelo qual recusou lutar contra Leon Edwards no UFC 300. O que Chimaev diz deixa claro que esta é uma das principais razões pelas quais o UFC 300 não é o que a maioria dos fãs esperava.

Em conversa com o Fight Club Rush MMA, Khamzat foi questionado se era verdade que ele foi convidado para lutar contra Edwards no evento, ele disse: “Não foi 100% certo, mas eles falam. ‘ Então, eu disse… Meu irmão me disse: ‘Não no Ramadã.’ Então, depois do Ramadã, passamos algum tempo no acampamento e depois lutamos contra qualquer um. No verão, acho que no verão estaremos de volta. Então, eu quero lutar na Arábia Saudita, mas, então, acho que ninguém quer lute comigo lá. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, só esperando alguma coisa. E eles queriam que eu lutasse 300, mas eu disse que é muito pouco tempo para 77 kg. Então, preciso de um pouco de tempo.”