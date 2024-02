UFSC publica lista de obras literárias para o Vestibular Unificado 2025

A UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) é uma instituição de ensino superior pública que iniciou as suas atividades na segunda metade do século XX. Atualmente, instituição possui cinco sedes diferentes, as quais estão localizadas nas cidades de Blumenau, Araranguá, Curitibanos, Joinville e Florianópolis.

Se você vai participar do próximo processo seletivo da instituição (Vestibular Unificado 2025), é muito importante que você saiba quais serão os tópicos e assuntos abordados no mesmo.

Dessa forma, para te ajudar, separamos um resumo com as obras obrigatórias para o Vestibular Unificado conforme a divulgação feita pela Coperve (Comissão Permanente do Vestibular) e dicas sobre como responder as questões da prova de literatura brasileira. Vamos conferir!

Lista de obras obrigatórias do Vestibular da UFSC foi divulgada: veja os escolhidos

Na última semana, a UFSC divulgou a lista de obras que deverão ser lidas por todos os candidatos que pretendem participar da próxima edição do Vestibular da instituição. As obras poderão cobradas em questões de literatura e também em questões interdisciplinares.

A lista é válida também para os candidatos interessados em estudar no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), uma vez que a UFSC e o IFSC realizarão um Vestibular Unificado.

Os livros obrigatórios para o processo seletivo são os seguintes:

Singradura , de Flávio José Cardoso – Editora UFSC;

Velhos , de Alê Mota – Editora Reformatório;

Tropicalia ou Panis et Circencis , de Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Nara Leão, Os Mutantes, Tom Zé, Capinam, Torquato Neto, Rogério Duprat – Gravadora Universal Music;



Solitária , de Eliana Alves Cruz – Editora Grupo Companhia das Letras;



Tordo arado , de Itamar Vieira Júnior – Editora Todavia;



Parque Industrial, de Pagu – Editoria Companhia das Letras.



Pode-se observar que, pela primeira vez, um álbum musical integra a lista de obras do Vestibular da UFSC. A escolha foi o disco Tropicalia ou Panis et Circencis, com 12 músicas lançadas em 1968.

Lista de livros obrigatórios Vestibular UFSC 2025: recomendações para os candidatos

Segundo a Coperve, é fundamental que os candidatos estudem os contextos históricos, social, cultural e estético de cada uma das obras, além do texto integral. Ainda, a organização enfatiza que o conhecimento dessas obras supõe capacidade de análise e interpretação de textos, bem como o reconhecimento de aspectos próprios aos diferentes gêneros.

Por fim, não se esqueça de que a leitura das obras para o Vestibular Unificado da UFSC deve ser feita de forma muito atenta e ativa. Procure ler em uma posição cômoda e em um ambiente sem distrações. Faça anotações sobre as passagens e os conceitos mais importantes e não se esqueça de acompanhar com atenção os protagonistas ao longo do desenvolvimento do enredo.

Se quiser, lembre-se de que você também pode anotar algumas citações importantes para revisar o livro posteriormente. Essa estratégia pode ser muito importante para que você consiga revisar as obras de forma eficiente.

Lista de livros obrigatórios Vestibular UFSC 2025: cronograma do processo seletivo

O calendário do Vestibular Unificado da UFSC ainda não foi divulgado pela Coperve. Porém, a previsão é de que as provas sejam realizadas nos dias 07 e 08 de dezembro de 2024.

O cronograma completo do processo seletivo ainda deverá ser divulgado em breve.

Lista de livros obrigatórios Vestibular UFSC 2025: podcast para os estudantes

Com o objetivo de ajudar os candidatos com a compreensão dos livros obrigatórios, a Coperve organiza um podcast chamado “Vou pra UFSC”, que está disponível na plataforma do Spotify.

O podcast explora as particularidades dos livros que serão cobrados pelo vestibular, bem como a biografia dos autores, contexto no qual foram escritos e reflete sobre as contribuições da literatura para a compreensão da sociedade atual.