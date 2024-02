Uma mãe e seu filho ultrapassam todos os limites da moralidade: às vezes até sinto nojo

Andressa Urachex-concorrente do Miss Bum Bum, e Arthur trabalho criando conteúdo no OnlyFans. Ele grava e ela toca. Até agora nada de novo. Mas já se são mãe e filho as coisas ficam mais inusitadas, talvez até um vínculo muito próximo para o seu tipo de trabalho.

Arthur, que é fotógrafo e DJ, fica encarregado de gravar os vídeos enquanto sua mãe faz sexo com diversos atores. Por seus esforços, ele obtém 10% dos lucros do conteúdo que sua mãe produz.

“Ela é minha mãe e eu não sinto nenhum desejo por ela.” Arthur disse à Rádio Metropolitana. “Às vezes até sinto nojo.

“Eu nasci no meio disso, vou continuar no meio disso e você tem que aceitar. Não importa.”

O maior envolvimento de Arthur

Se não fosse estranho o suficiente, deveria ser um lembrete de que neste grande mundo sempre pode ficar mais estranho. Arthur disse que, além das produções técnicas, oferece assessoria de coaching à mãe, incluindo posições para experimentar e cenas para filmar.

“Para mim é muito normal, porque é preciso saber separar o profissional do pessoal”, Arthur confessou na RedeTV. “Sendo isso uma coisa profissional, temos uma rotina, gravamos cenas diferentes, é uma produção completa”.

“É o nosso trabalho. Na verdade, eu falo para ela ‘faça essa posição’, ou ‘estamos sentindo falta dessa cena’, ‘temos que melhorar a iluminação’, procuro situações que dêem ao público uma sensação sensual.”

O mundo reage

É importante notar que qualquer tipo de relação sexual entre membros da família é quase sempre rejeitada e rejeitada pela sociedade e, em algumas partes do planeta, pode até levar à sentença de morte. Brasil não é um desses lugares, considerando que o incesto entre adultos consentidos é legal, então, por enquanto, eles podem continuar como acharem adequado.

Os usuários da Internet foram, talvez compreensivelmente, diretos sobre o vínculo mãe-filho e suas reações.

Um usuário escreveu online: “Que coisa nojenta de se fazer!”.

Enquanto um segundo acrescentou: “Como pode ser normal para um filho ver isso? Que mundo perdido”.

E um terceiro comentou: “Tenho pena daquela família, que Deus os guie para um caminho melhor”.