Umar Nurmagomedov explica dificuldade em encontrar adversários no UFC e prevê que Sean O’Malley derrota Chito Vera

Umar Nurmagomedov planeja se tornar campeão do UFC um dia, mas por enquanto ele está apenas ansioso para voltar ao octógono e retomar sua ascensão na classificação.

O invicto peso galo e primo da lenda do UFC Khabib Nurmagomedov não luta há mais de um ano devido a uma lesão que o manteve fora de sua última aparição agendada contra Cory Sandhagen, em agosto passado. Enquanto se preparava para retornar, Nurmagomedov esperava competir antes do final de 2023, mas teve que esperar até o próximo card do UFC Vegas 87, no sábado, para encontrar um oponente disposto.

Apesar da vaga na categoria, Nurmagomedov não enfrentará um lutador ranqueado ou mesmo um veterano experiente do UFC. Em vez disso, ele empatou com o novato Bekzat Almakhan porque foi tudo o que conseguiu.

“Eles me fazem pensar que sou o campeão nisso [division]”, disse Nurmagomedov durante o media day do UFC Vegas 87 quando questionado sobre os pesos galos que se recusam a enfrentá-lo. “Eles realmente me fazem pensar [that]e então vou para a academia e Khabib [Nurmagomedov] ou alguém me esmaga e me traz de volta à Terra.

“Espero que eles aceitem essa luta, eles vão [accept] isso, alguém entre os cinco primeiros talvez depois dessa luta.

Nurmagomedov admite que fica um pouco frustrante quando seu recorde de invencibilidade é de alguma forma descartado enquanto ele busca uma competição melhor. Ele está perfeito com 16-0 no geral no MMA, incluindo quatro vitórias consecutivas no UFC e três finalizações pelo caminho.

Apesar desse currículo, Nurmagomedov ouve lutadores reclamarem que ele ainda não fez o suficiente para merecer adversários de alto escalão. O nativo do Daguestão, de 28 anos, não consegue deixar de se perguntar o que exatamente ele deveria fazer para obter essas oportunidades?

“Eles estão apenas falando: ‘Ele não merece, ele não venceu ninguém’. Como não venci ninguém?” Nurmagomedov disse. “4-0. Não é ruim. Quantos lutadores começam assim? Eu não quero ser arrogante. Não vou dizer que sou de alto nível ou nada ou algo assim.

“Se alguém chega ao UFC e está fazendo um bom desempenho e arrasou todos os adversários, significa que esse cara tem que lutar com alguém forte. Você não pode simplesmente dizer que ele não merecia, ele tem que vencer alguém. OK, como vou vencer alguém? Merab [Dvalishvili] fala sobre isso. Como vou vencer alguém se eles não o fizerem [accept] isto?”

Em vez de reclamar, Nurmagomedov prefere seguir em frente. Almakhan agora é o maior obstáculo em seu caminho para permanecer invicto. Nurmagomedov é um grande favorito para vencer no sábado, mas as probabilidades não importam quando a porta da jaula se fechar.

“Não achei que essa luta seria muito fácil para mim e não treinei”, disse Nurmagomedov. “Não, treinei muito. Estou treinando como vou treinar para o título. Para o meu adversário é uma grande oportunidade e penso que ele também está a fazer um excelente trabalho. Veremos neste sábado.”

Cada luta no UFC serve como uma chance de fazer uma declaração, mas Nurmagomedov não sente nenhuma pressão indevida para entregar algum tipo de finalização de destaque apenas para chamar a atenção.

Na verdade, ele promete que nunca vai ignorar os comentários feitos sobre seu desempenho – positivos ou negativos – porque isso nunca importou muito para ele.

“Não me importo com o que eles vão pensar”, disse Nurmagomedov. “Eu realmente não me importo. Eles têm a vida deles, eu tenho a minha vida e não estou fazendo nada para que alguém seja legal comigo e diga: ‘Esse cara é muito bom’. Eu não ligo. Tenho uma família da qual preciso cuidar. Eu tenho o meu caminho e farei o que quiser.”

Se conseguir uma vitória impressionante, Nurmagomedov quase certamente empatará uma luta maior e um nome melhor para seu próximo oponente. Sandhagen já reconheceu que estará de olho, e se Nurmagomedov brilhar na vitória, ele consideraria revisitar o confronto novamente.

Seja Sandhagen ou qualquer outra pessoa, o objetivo final de Nurmagomedov continua sendo o título peso galo do UFC. O próximo cinturão será disputado no UFC 299, quando o atual campeão Sean O’Malley enfrentará Marlon “Chito” Vera na luta principal.

Nurmagomedov sabe que não terá a próxima chance pelo título, mas espera que um rosto familiar mantenha o cinturão – pelo menos por mais algum tempo.

“Acho que Sean O’Malley vai acabar com esse cara”, disse Nurmagomedov. “Na última luta, Chito venceu porque O’Malley se machucou. Não sabemos o que aconteceria nessa luta se ele não estivesse lesionado. Porque até ele ser ferido, O’Malley o estava esmagando.”