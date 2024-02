Umar Nurmagomedov marca o tão esperado retorno contra o estreante do UFC no evento de 2 de março

Umar Nurmagomedov está de volta, mas enfrentará um estreante no UFC em sua volta.

O invicto peso galo, que muitos acreditam que seguirá os passos de seu primo Khabib Nurmagomedov e se tornará campeão do UFC, não teve sorte em garantir outro oponente entre os 15 primeiros, então o profissional 17-1 Bekzat Almakhan atendeu ao chamado para o próximo UFC Fight Night. card marcado para o dia 2 de março, no UFC APEX, em Las Vegas.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting no sábado após reportagem inicial de Chutado frontalmente.

O confronto acontece depois que Nurmagomedov foi escalado para enfrentar Cory Sandhagen pela última vez na luta principal do UFC Nashville, em agosto passado, mas o nativo do Daguestão sofreu uma lesão no ombro que o impediu de competir. Apesar das tentativas de encontrar uma luta para Nurmagomedov no ranking, ele não conseguiu um adversário conhecido, com seu empresário Ali Abdelaziz comentando no Twitter que tem sido mais difícil encontrar concorrência para ele do que para seu primo Khabib, Kamaru Usman ou mesmo Islam Makhachev.

Nurmagomedov atualmente ostenta um cartel perfeito de 4-0 no UFC, incluindo três finalizações por nocaute ou finalização.

Com opções limitadas disponíveis, Almakhan, cazaque de 26 anos, está pronto para fazer sua estreia contra um dos maiores pesos galo do mundo.

Almakhan lutou principalmente fora de seu país e atualmente está em uma seqüência de nove vitórias consecutivas, com sete finalizações ao longo do caminho.

Nurmagomedov x Almakhan se junta a um card crescente no dia 2 de março, com os pesos pesados ​​Jairzinho Rozenstruik e Shamil Gaziev definidos para serem a atração principal do evento em Las Vegas.