Usher acompanhado por Alicia Keys, Luda e Lil Jon para o show do intervalo do Super Bowl

Usher trouxe uma tonelada de convidados especiais para seu show do intervalo do Super Bowl – a maioria dos quais eram esperados – mas uma pessoa que ele não apresentou… Justin Bieberque estava na cidade.

O lendário cantor de R&B subiu ao palco do Allegiant Stadium no domingo para o Super Bowl Halftime Show – e apresentou um medley para sempre… passando por todos os seus maiores sucessos, incluindo ‘Caught Up’, U Don’t Have to Call,’ ‘Superstar’ … e, eventualmente, ‘My Boo’.

chaves de Alicia saiu e começou a cantar ‘If I Ain’t Got You’ no piano… e então fez a transição para seu dueto com Usher, e certamente se destacou como um momento importante.

Jermaine Dupri também apareceu e ajudou Usher a cantar ‘Confessions’ – e isso fez a transição para ‘Nice & Slow’ e depois ‘Let It Burn’ logo depois disso. E, finalmente, ‘U Got It Bad’. Foi nessa parte que Usher ficou sem camisa e HER se juntou a ela, que fez um solo de guitarra.

Usher voltou e começou a patinar no palco ao lado de Will.I.Am… e eles tocaram seu hit ‘OMG’ – com um monte de outros dançarinos/patins de apoio que estavam girando em círculos ao redor deles.

Lil Jon foi o próximo grande convidado… e isso levou talvez ao maior sucesso de Usher, ‘Sim’. Ele apresentou um número de dança incrível. Luda eventualmente saiu também e fez um rap em seu verso também.

Foi um ótimo show, obviamente – mas foi surpreendente que Usher não trouxe Bieber, já que muitos esperavam que ele estivesse lá… você sabe, já que ele estava literalmente lá em Las Vegas neste fim de semana. Além disso, como informamos – Usher e JB estiveram em conversas diretas nas últimas semanas sobre isso.

Acho que o cara não estava disposto a isso, afinal… de qualquer forma, foi um show de intervalo para sempre!



