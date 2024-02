Usher continua patinando na festa pós-festa em Las Vegas após show do intervalo

Usher Os movimentos do show do intervalo flutuaram perfeitamente para uma festa pós-festa – onde ele continuou patinando… só que aqui, todos os olhos estavam voltados para ele e sua (talvez?) nova noiva.

A atração principal do Super Bowl LVIII sediou uma festa repleta de estrelas em Las Vegas no domingo à noite após o grande jogo … e o TMZ obteve um vídeo de Usher cortando um tapete na pista de dança, ou melhor, na pista de patinação.

Como você pode ver, Usher está de patins e está andando por aí, fazendo alguns movimentos de break dance… tudo isso parecendo muito habilidoso. Lembre-se, Usher incorporou a patinação em sua apresentação épica no intervalo, e ele está mantendo as boas vibrações aqui também.

A after-party aconteceu no Flipper’s Roller Boogie Palace, dentro do Encore Beach Club, no Wynn Las Vegas, com apresentações de Dr. Dre, Snoop Dogg, Diplo dar Resistente.