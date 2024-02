Usher conversando com Justin Bieber sobre sua apresentação durante o show do intervalo do Super Bowl

Usher esteve em conversações diretas com Justin Bieber sobre dividir o palco durante o show do intervalo do Super Bowl, aprendeu o TMZ.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Usher entrou em contato diretamente com Bieber sobre a apresentação. Disseram-nos que não havia manipuladores envolvidos em nenhum dos lados… eles conversavam diretamente um com o outro.

Nossas fontes dizem que não sabem o resultado das negociações, mas Usher definitivamente quer que Bieber se junte a ele naquele que promete ser o Super Bowl mais assistido da história.

Como você sabe, Usher foi mentor de Bieber quando este tinha 13 anos e ajudou a orientar sua carreira, junto com o empresário Scooter Braun. Os 2 estão próximos desde então.

Justin desistiu de se apresentar em turnê. Ele interrompeu sua turnê mundial “Justiça” em 2022 após ser diagnosticado com Síndrome de Ramsay Hunt. Ele se apresentou em eventos únicos, inclusive no NHL All-Star Weekend em Toronto no fim de semana passado.

Sabemos que Usher será acompanhado por Lil Jon dar Ludacris. Também há rumores chaves de Alicia também irá atuar.



