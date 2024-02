Usher, Ludacris, Lil Jon e Taraji P. Henson paródia de ‘ressaca’ para o Super Bowl

Usher obtém a próxima chance no reinado da Apple Music no Super Bowl Halftime Show – e eles estão fazendo tudo com uma promoção altamente produzida … uma ode a “The Hangover”.

O Super Bowl LVIII está em Las Vegas este ano e a Apple reuniu Usher e sua turma – Ludacris, Lil Jon dar Taraji P. Henson – para recriar o clássico filme de comédia em um clipe de 7 minutos carregado com outras estrelas, e parece sugerir que essas estrelas podem estar na mistura no domingo.

O curta-metragem abre com o CEO da Apple Tim cook alertando Luda, Jon e Taraji via FaceTime (plugs desavergonhados, duh!) Que Ursh havia desaparecido … e o trio começa a correr pela Cidade do Pecado para encontrar a estrela do R&B desaparecida.

No caminho eles encontram Anderson .Tanque, J Balvin dar Wesley Snipes, e produtos básicos de Vegas — O Grupo do Homem Azul dar Criss Angel – em pleno caráter para reforçar a comédia e há uma forte indicação de que Usher incorporará sua masterclass de patinação em seu intervalo.



Por volta desta época do ano passado, Usher, Floyd Mayweather e várias outras celebridades vão ao rinque para comemorar Dr. Dredo álbum “The Chronic” com a Apple Music, então a sinergia está alta.

Parece que será o ano de Usher… ele lançará seu novo álbum “Coming Home” no domingo e também sairá em turnê em agosto.