Usher obtém licença de casamento em Las Vegas com a namorada Jennifer Goicoechea

O cantor e seu parceiro de longa data, Jennifer Goicoechea , obteve a certidão de casamento em fevereiro. 8 no condado de Clark – de acordo com registros judiciais obtidos pelo TMZ. A certidão de casamento deles ainda não foi apresentada… então, por enquanto, parece que eles ainda não disseram “sim”.

Não está claro se Usher e Jenn vão realmente se casar esta noite – considerando que ele acabou de fazer um grande show no intervalo do Super Bowl há uma hora… algo nos diz que sim.

Usher já foi casado duas vezes – ou seja, com Tameka Foster e Grace Harry – e se ele voltasse ao altar… esta seria sua terceira tentativa. Ele já tem dois filhos com Tameka e também deu as boas-vindas a dois filhos com Jenn nos últimos anos.