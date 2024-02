Usher quer Bieber para SB, show do Príncipe Harry na NFL, Damar Hamlin

É domingo do Super Bowl… e não há melhor momento do que agora para relembrar o que o TMZ estava cobrindo em seus programas de TV no final da semana, todos tópicos/oportunos.

Começando com ‘TMZ Live’, Harvey e Charles contaram uma história que contamos na sexta-feira – ou seja, o fato de Usher ter procurado Justin Bieber recentemente para falar sobre a perspectiva de JB se juntar a ele durante o show do intervalo do Super Bowl. agora parece uma possibilidade muito real.

Ainda não há nenhuma palavra sobre se Justin concorda – mas sabemos que eles estão conversando… MUITO.

Quando se trata de ‘TMZ na TV’, a turma voltou a falar sobre o Príncipe Harry – mas apenas porque ele apareceu no mais aleatório dos eventos… o NFL Honors em Las Vegas.

O cara definitivamente não parecia se encaixar… e a equipe certamente pareceu notar e comentar.

Grande dia no ‘TMZ Sports’ … tivemos a visita do grande jogador do Buffalo Bills, Damar Hamlin!