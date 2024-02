Usher refuta o desrespeito de Alicia Keys e pede desculpas por bater na bunda de Nicki Minaj

Usher O show do intervalo do Super Bowl fez muitas pessoas levantarem sobrancelhas por causa dele chaves de Alicia momento – algo pelo qual ele não se arrepende… mas ele está se desculpando por algo mais antigo.

Na segunda-feira, Usher deu um zoom no The Breakfast Club para falar sobre seu PDA com Alicia Keys no SB, mas também deixou claro que a internet ressurgiu sua performance no VMA de 2014 com Nicki Minaj.