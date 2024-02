Usher se torna a última estrela da parceria com o SKIMS de Kim Kardashian

Usher está embarcando Kim Kardashian ‘s trem de roupas íntimas – ele é apenas a estrela mais recente a fazer parceria com ela e promover sua linha SKIMS … e sim, ele está sem camisa para isso.

Kim e companhia. conseguiram fazer com que Usher concordasse em ser o mais novo rosto da campanha SKIMS Men’s – e fizeram com que ele arrasasse com sua linha de roupas íntimas masculinas… incluindo a coleção SKIMS Stretch, bem como a coleção SKIMS Cotton.